Napoli verso la finale | Conte prova le ultime mosse a Riyadh

Il Napoli si prepara con attenzione alla finale di Supercoppa contro il Bologna, in programma lunedì sera all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. L'allenatore Conte sta valutando le ultime strategie e formazioni, cercando di ottimizzare la squadra in vista dell'importante appuntamento. La fase preparatoria si sta svolgendo con attenzione, nel tentativo di garantire la miglior prestazione possibile.

Riyadh – Il Napoli continua la sua marcia di avvicinamento alla finale di Supercoppa contro il Bologna, in programma lunedì alle 20 italiane (22 locali) all'Al-Awwal Park Stadium. Gli azzurri si sono allenati anche ieri mattina all'Al Riyadh Club, sotto la guida di Antonio Conte, come racconta Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, inviato in Arabia Saudita. Una sola seduta diretta dal tecnico salentino, poi il rientro nel primo pomeriggio al Mövenpick Hotel and Residences Riyadh, intorno alle 15, con la squadra che ha potuto godere di qualche ora di relax.

