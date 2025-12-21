Napoli Primavera Rocco non si nasconde dopo il Milan | parole da brividi
Il Napoli Primavera raggiunge il Milan nel finale e ottiene così l’1-1 e un punto per la classifica. Prosegue comunque l’ottimo momento di forma della squadra allenata da Dario Rocco, che prima di questa partita veniva da cinque successi nelle ultime sette. Con il pari odierno, ottenuto nel finale, si muove ancora la classifica. Nel post-partita grande orgoglio di mister Rocco, che ha parlato ai nostri microfoni. Rocco: “Non abbiamo mollato, la mia gioia più grande sarà vedere uno di questi ragazzi al Maradona”. Dario Rocco nel post-partita ha analizzato la gara, parlando anche del futuro di questi ragazzi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
