Napoli Politano | Felice del nuovo ruolo! La finale con Bologna si prepara da sola

Alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Bologna, l’attaccante del Napoli   Matteo Politano  è intervenuto in conferenza stampa dall’All Awwal Park di Riyad per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole:  Che tipo di partita dobbiamo aspettarci secondo Politano?. “Sicuramente sarà una partita con grande intensità, con molti duelli. Dobbiamo andare forte su tutti i duelli. Sarà una gara aperta, ma noi vogliamo portare a casa questo trofeo. Mi aspetto una gara tosta dove entrambe vorranno imporre il loro gioco”. Nel nuovo assetto tattico come si trova Politano?. 🔗 Leggi su Parlami.eu

