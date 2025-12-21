Il Torino è pronto a muoversi sul mercato invernale e uno dei nomi cerchiati in rosso è quello di Luca Marianucci. Il difensore del Napoli, arrivato in estate ma rimasto ai margini del progetto tecnico, sta valutando seriamente un addio a gennaio per trovare continuità. A confermare l’interesse granata sono state le parole di Gianluca Petrachi, pronunciate poco prima di Torino-Sassuolo. Dichiarazioni chiare, che raccontano una strategia precisa e una visione legata al senso di appartenenza. Petrachi conferma l’interesse. Le parole di Gianluca Petrachi non lasciano spazio a interpretazioni. Il dirigente del Torino ha confermato l’attenzione verso Luca Marianucci, elogiandone il percorso e le qualità mostrate finora. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ora l’addio è sempre più probabile: conferme totali dal club interessato!

Leggi anche: Lorenzo Lucca sempre più ai margini del Napoli, spunta un altro club interessato

Leggi anche: Lucca Napoli, con il rientro di Lukaku il suo addio è sempre più probabile: contatti in corso con questo club per chiudere con la formula del prestito

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Napolità. Adil C · God In The Divine. Nel match di addio di Walter Montillo, il figlio Santino Montillo entra, saluta il papà e segna un gol Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità # - facebook.com facebook