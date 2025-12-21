Auguri e promesse per la città che compie 2500 anni. Cosa accadrebbe se un giorno ci svegliassimo e Napoli non esistesse più? Cosa accadrebbe se, nel mattino del primo giorno di inverno, per una diabolica anonima fattura, ci accorgessimo che l’ombra del Vesuvio e la sagoma di Castel dell’Ovo non disegnano più quell’immagine conosciuta in tutto il mondo? Niente più Piazza del Plebiscito, né Maschio Angioino, né Castel Sant’Elmo. Nessuna traccia di Parthenope, sparita dalla mappa senza che nessun Corniciello o Uovo Virgiliano, né tantomeno Monacielli e ‘Mbriane, abbiano potuto fare nulla, svanendo anch’essi, nell’arco di una notte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Millenaria

Leggi anche: Spirit of Napoli: dalla stratificazione millenaria alla guida mediterranea della sostenibilità Unesco

Leggi anche: Il recapito di Poste italiane nella Napoli millenaria tra le luci del Natale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Buon Compleanno Neapolis; Buon compleanno, Napoli: dall'alba al tramonto una maratona di eventi per i 2500 anni della città; Domenica 21 dicembre 2025 Buon Compleanno Neapolis; Il recapito di Poste Italiane nella Napoli millenaria tra le luci del Natale.

Pino Daniele: “La mia Napoli vicina all’Europa” - R50/ Il 21 dicembre 2025 prendono ufficialmente il via i festeggiamenti per i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis. repubblica.it