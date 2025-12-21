Napoli in pressing su Mainoo | l’annuncio di Romano fa sognare i tifosi

Prosegue il pressing stretto del Napoli per arrivare a Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United è nel mirino di Manna e Conte dalla scorsa estate e i dialoghi tra le parti procedono. Le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano avvicinano il calciatore all’addio ai Red Devils a gennaio: Mainoo vuole giocare di più e i partenopei sono pronti a donargli la possibilità di farlo ad alti livelli. Mainoo rimane un obiettivo del Napoli: Manna sulle orme dell’inglese. Non è una sorpresa, Kobbie Mainoo è un concreto obiettivo del Napoli ormai da mesi. La scorsa estate il forte pressing da parte del DS Manna sembrava essere stato efficace, con il classe 2005 che appariva prossimo al trasferimento in Campania. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

