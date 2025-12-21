napoli e la movida baretti di chiaia nel mirino dei carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto Baretti di Chiaia nella morsa dei controlli dei carabinieri della compagnia Napoli centro che questa notte hanno setacciato la zona della movida. Identificati 92 giovanissimi e controllati 33 veicoli per un totale di 25 contravvenzioni al codice della strada. All’alba saranno 8 le persone denunciate. Durante i controlli un 19enne è stato trovato in possesso di un tirapugni mentre un 28enne aveva superato il limite alcolemico. Sono due i ragazzi segnalati alla Prefettura perché trovati con poche quantità di droga. Denunciati 6 napoletani che svolgevano l’attività del parcheggiatore abusivo, recidivi nel biennio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

