Napoli Di Lorenzo suona la carica | Vincere resta un’emozione incredibile farlo da capitano ancor di più Puntiamo ad alzare la Supercoppa
Napoli, il capitano degli azzurri Di Lorenzo si racconta: «Vincere resta un’emozione incredibile. Puntiamo ad alzare la Supercoppa» Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi su diversi temi chiave: dalla finale di Supercoppa alle difficoltà del Napoli nelle gare in trasferta. PAROLE – «So che Maradona è stato l’unico capitano a vincere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Juan Jesus suona la carica nel pre partita: “Abbiamo abituato troppo le persone a vedere il Napoli vincere sempre, oggi dobbiamo farlo” - Milan, affermando come nonostante le due sconfitte di fila gli azzurri devono strappare il pass ... internapoli.it
Napoli: Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Lobotka, McTominay, Politano, Spinazzola, Neres, Eljif Elmas, Hojlund. Milan: Maignan, De Winter, Tomori, Pavlovic, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Saelemaekers, Estupinan, Pulusic, Nkunku. x.com
