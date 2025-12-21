Napoli e Bologna si preparano alla finale di Supercoppa Italiana, con i partenopei determinati a ottenere un nuovo trofeo dopo la vittoria contro il Milan. In vista dell’incontro, Di Lorenzo ha commentato le sfide recenti, affrontando anche i problemi legati alle trasferte. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, con i napoletani pronti a dare il massimo per conquistare il titolo.

Siamo alla vigilia della finalissima di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna. I partenopei, dopo aver eliminato il Milan grazie al 2-0 di qualche giorno fa, intendono mettere le mani su un altro trofeo. Ad attenderli ci saranno i rossoblù, che vogliono a loro volta coronare il sogno di battere i campioni d’Italia per affiancare la Supercoppa alla Coppa Italia vinta lo scorso maggio. Quest’oggi Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha affrontato diverse tematiche, tra cui il continuo confronto nello spogliatoio per continuare a crescere e le difficoltà riscontrate nei match in trasferta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Di Lorenzo senza filtri: “Bologna ci ha segnato. Mal di trasferta? Vi dico la verità”

