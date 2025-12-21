Oggi, 21 dicembre 2025, Napoli spegne simbolicamente 2500 candeline. Una data che coincide con il solstizio d’inverno, quel momento magico dell’anno in cui le giornate smettono di accorciarsi e la luce inizia a vincere sul buio. Non è un caso: per i popoli antichi, fondare una città in questo giorno aveva un significato profondo, quasi un augurio di lunga vita. E a vedere Napoli oggi, così vitale e pulsante, quell’augurio sembra essersi davvero realizzato. Parliamoci chiaro: nessuno stava lì con un calendario il giorno della fondazione. La data precisa è convenzionale, ma gli storici sono piuttosto concordi sull’anno: 475 avanti Cristo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Napoli compie 2500 anni e lo fa nel giorno in cui la luce batte il buio: la storia della città delle sirene

Leggi anche: Auguri Napoli, il 21 dicembre la città compie 2500 anni

Leggi anche: Casa Marrazzo e nss edicola: kit natalizio omaggia Napoli e la sua tradizione in occasione dei 2500 anni della città

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Auguri Napoli, il 21 dicembre la città compie 2500 anni; Buon compleanno, Napoli: dall'alba al tramonto una maratona di eventi per i 2500 anni della città; Dal mito della sirena al calice: Parthenope Silenziosa celebra i 2500 anni di Napoli; Napoli Explosion RAP: la mostra di Mario Amura è un inno alla città partenopea e ai suoi 2500 anni.

Buon compleanno, Napoli: dall'alba al tramonto una maratona di eventi per i 2500 anni della città - Per la festa della città che oggi compie ufficialmente 2500 anni – la data è convenzionale ma è suggestivo che ricorra nel giorno del ... ilmattino.it