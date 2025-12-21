Napoli compie 2500 anni e lo fa nel giorno in cui la luce batte il buio | la storia della città delle sirene
Oggi, 21 dicembre 2025, Napoli spegne simbolicamente 2500 candeline. Una data che coincide con il solstizio d’inverno, quel momento magico dell’anno in cui le giornate smettono di accorciarsi e la luce inizia a vincere sul buio. Non è un caso: per i popoli antichi, fondare una città in questo giorno aveva un significato profondo, quasi un augurio di lunga vita. E a vedere Napoli oggi, così vitale e pulsante, quell’augurio sembra essersi davvero realizzato. Parliamoci chiaro: nessuno stava lì con un calendario il giorno della fondazione. La data precisa è convenzionale, ma gli storici sono piuttosto concordi sull’anno: 475 avanti Cristo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Auguri Napoli, il 21 dicembre la città compie 2500 anni
Leggi anche: Casa Marrazzo e nss edicola: kit natalizio omaggia Napoli e la sua tradizione in occasione dei 2500 anni della città
Auguri Napoli, il 21 dicembre la città compie 2500 anni; Buon compleanno, Napoli: dall'alba al tramonto una maratona di eventi per i 2500 anni della città; Dal mito della sirena al calice: Parthenope Silenziosa celebra i 2500 anni di Napoli; Napoli Explosion RAP: la mostra di Mario Amura è un inno alla città partenopea e ai suoi 2500 anni.
Buon compleanno, Napoli: dall'alba al tramonto una maratona di eventi per i 2500 anni della città - Per la festa della città che oggi compie ufficialmente 2500 anni – la data è convenzionale ma è suggestivo che ricorra nel giorno del ... ilmattino.it
Auguri Napoli, il 21 dicembre la città compie 2500 anni - Dalla fondazione cumana a Roma, poi la grande anarchia del Ducato e i regni stranieri. msn.com
Buon Compleanno Napoli! - La storia, infatti attribuisce a questa data la fondazione della città datata al 475 a. napolivillage.com
Oggi compie 2500 anni la Città di Napoli Tantissimi Auguri Terra Mia Buon Compleanno Amore Mio - facebook.com facebook
EX NAPOLI - Auguri a #Jorginho che oggi compie 34 anni x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.