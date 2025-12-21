Napoli città del Sole e del solstizio

Napoli, città ricca di storia e tradizioni, celebra quest'anno il suo 2500° anniversario. Con una storia affascinante che si intreccia con miti e leggende, la città rappresenta un patrimonio culturale di grande valore. La sua lunga storia si riflette nelle sue strutture, nelle sue tradizioni e nel suo carattere unico. Napoli, città del Sole e del solstizio, si prepara a raccontare le sue origini e il suo ruolo nel tempo.

Roma, 21 dic – Napoli oggi festeggia i suoi 2500 anni e su di lei si sprecano miti e leggende, a partire dalla sua fondazione. A torto o a ragione, tra il serio e il faceto. Paleopoli, la città vecchia, e Neàpolis, la città nuova, proprio vicino a quel porto nei pressi dell' isolotto di Megaride, lo scrigno in cui la sirena Partenope trovò riposo, dopo che Ulisse – siamo al XII canto dell'Odissea – istruito dalla maga Circe, si fece legare all'albero della nave per non cedere alle di lei tentazioni e mise tappi di cera ai suoi uomini nell'attraversare quelle acque dove poi Virgilio, nascose un uovo su cui poggia, appunto, Castel dell'Ovo.

