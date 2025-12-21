Napoli Chiaia controlli nella movida | 92 giovani identificati e 8 denunce
Napoli. Controlli dei Carabinieri nei baretti di Chiaia: 92 giovani identificati, 33 veicoli verificati, 8 denunce e sequestri per armi, alcol e droga. Baretti di Chiaia nella morsa dei controlli dei carabinieri della compagnia Napoli centro che questa notte hanno setacciato la zona della movida. Identificati 92 giovanissimi e controllati 33 veicoli per un totale di 25 contravvenzioni al codice della strada. All’alba saranno 8 le persone denunciate. Durante i controlli un 19enne è stato trovato in possesso di un tirapugni mentre un 28enne aveva superato il limite alcolemico. Sono due i ragazzi segnalati alla Prefettura perché trovati con poche quantità di droga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
