Napoli-Bologna | per Conte una finale che sa di rinascita
La finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna rappresenta un momento importante per il tecnico azzurro, Antonio Conte. Domani, il Napoli si gioca una partita che può segnare un nuovo inizio per il club e per la sua gestione. La sfida, infatti, assume anche un valore simbolico di rinascita e rilancio. L'articolo Napoli-Bologna: per Conte una finale che sa di rinascita proviene da ForzAzzurri.
La finale di Supercoppa un’occasione importante per il tecnico partenopeo. Domani il Napoli di Antonio Conte si gioca la Supercoppa Italiana contro il Bologna di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
