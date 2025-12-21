Napoli-Bologna | per Conte una finale che sa di rinascita

La finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna rappresenta un momento importante per il tecnico azzurro, Antonio Conte. Domani, il Napoli si gioca una partita che può segnare un nuovo inizio per il club e per la sua gestione. La sfida, infatti, assume anche un valore simbolico di rinascita e rilancio. L'articolo Napoli-Bologna: per Conte una finale che sa di rinascita proviene da ForzAzzurri.

Il Mattino: “Napoli-Bologna, la finale giusta: Conte contro Italiano per la Supercoppa” - Napoli e Bologna, campioni d’Italia e vincitori della Coppa Italia, si contenderanno la Supercoppa domani sera a Riya ... napolipiu.com

Napoli, la Supercoppa manca da 11 anni: i dubbi di Conte verso il Bologna - Giornata di vigilia per il Napoli che, dopo aver battuto il Milan, domani scende in campo per il primo trofeo della stagione contro il Bologna in finale. tuttomercatoweb.com

Ecco chi sarà il direttore di gara a Riad lunedì per Napoli-Bologna - facebook.com facebook

Napoli e Bologna regalano un sorriso ai bambini di Riad: visita all'ospedale pediatrico #supercoppaitaliana x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.