Napoli-Bologna | per Conte una finale che sa di rinascita

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna rappresenta un momento importante per il tecnico azzurro, Antonio Conte. Domani, il Napoli si gioca una partita che può segnare un nuovo inizio per il club e per la sua gestione. La sfida, infatti, assume anche un valore simbolico di rinascita e rilancio. L'articolo Napoli-Bologna: per Conte una finale che sa di rinascita proviene da ForzAzzurri.

