Napoli-Bologna le probabili formazioni | infortunio di Sam Beukema salta la partita

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allarme in casa Napoli a poche ore dalla finale di Supercoppa contro il Bologna. Durante la seduta di allenamento a Riad, Sam Beukema ha subito un colpo al piede che lo ha messo fuori gioco per l’allenamento odierno. Nel match di semifinale, Antonio Conte aveva già scelto una difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Leggi anche: Bologna Napoli: probabili formazioni, dove vedere la partita di Serie A in streaming e in tv

Leggi anche: Lazio-Bologna: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Probabili formazioni Napoli-Bologna: chi gioca titolare la finale della Supercoppa Italiana e le ultime su Lukaku, Hojlund, Buongiorno, Lang, Bernardeschi, Immobile e Castro; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Napoli-Bologna, la finale di Supercoppa: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni; Bologna-Inter: orario,formazioni ufficiali, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa.

napoli bologna probabili formazioniProbabili formazioni Napoli-Bologna Supercoppa: le scelte di Conte e Italiano - Superate rispettivamente Milan ed Inter in semifinale, Napoli e Bologna si contenderanno ... fantamaster.it

napoli bologna probabili formazioniSupercoppa Italiana, la finale è Napoli-Bologna: probabili formazioni e dove vederla - Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, affronteranno i rossoblù, vincitori della Coppa ... 2anews.it

Probabili formazioni Napoli-Bologna: chi gioca titolare la finale della Supercoppa Italiana e le ultime su Lukaku, Hojlund, Buongiorno, Lang, Bernardeschi, Immobile e Castro - Napoli e Bologna si contendono la Supercoppa Italiana dopo aver eliminato Milan e Inter in semifinale: le scelte di formazione di Antonio Conte e Vincenzo Italiano. goal.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.