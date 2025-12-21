Napoli-Bologna le probabili formazioni | infortunio di Sam Beukema salta la partita

Allarme in casa Napoli a poche ore dalla finale di Supercoppa contro il Bologna. Durante la seduta di allenamento a Riad, Sam Beukema ha subito un colpo al piede che lo ha messo fuori gioco per l’allenamento odierno. Nel match di semifinale, Antonio Conte aveva già scelto una difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

