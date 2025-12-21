Napoli – Bologna Conte verso alcuni cambi | ballottaggio apertissimo!
Antonio Conte prepara la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna con alcune riflessioni legate a forma fisica e continuità. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico azzurro starebbe valutando qualche aggiustamento rispetto alle ultime uscite. Le scelte riguardano soprattutto le corsie esterne e la difesa, dove non mancano i dubbi. In vista dell’atto conclusivo, Conte cerca equilibrio tra rotazioni necessarie e certezze costruite nelle ultime settimane. Elmas verso la panchina, pronto Lang. Secondo Tuttosport, Antonio Conte starebbe pensando far riposare Elif Elmas. L’esterno macedone è stato chiamato in causa per sei volte consecutive dal primo minuto e, per questo motivo, avrebbe bisogno di riprendere fiato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Napoli, Conte cambia tutto in attacco contro il Torino: ballottaggio apertissimo
Leggi anche: Verso Napoli – Juventus, Conte pronto a rivoluzionare la formazione titolare: quanti cambi!
Precedente preoccupante verso Napoli – Bologna | il dato riguarda Conte; Udinese – Napoli Conte farà turnover? Decisione presa | le sue scelte!; Supercoppa Italiana la finale sarà Napoli – Bologna | azzurri a caccia della rivincita!; De Marchi e Colomba su Dallinga e sulla finale di Supercoppa Napoli – Bologna.
Napoli-Bologna, Conte in conferenza LIVE alle 14.30 - Benvenuti nel liveblog che segue in diretta la conferenza stampa di Antonio Conte verso la finale di Supercoppa. sport.sky.it
Supercoppa Napoli-Bologna: Conte accusa tutti di memoria corta, Italiano chiede aiuto a Baggio - Le parole in conferenza stampa di Antonio Conte e Vincenzo Italiano in occasione della Finale di Supercoppa a Riyadh. sport.virgilio.it
Napoli-Bologna, Conte: "Se vinceranno loro sarà solo colpa nostra" - Conferenza stampa del tecnico azzurro alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana a Ryad: "Italiano ha fatto la gavetta come me" ... napolitoday.it
FOTO SHOW NM A RIYADH - Napoli-Bologna, focus alle conferenze pre gara di Conte, Politano, Italiano e De Silvestri x.com
Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale contro il Napoli Puoi leggere l’intervento integrale sulla nostra app e sul nostro sito web #TuttoNapoli #RadioTuttoNapoli #SscNapoli #NapoliBologna - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.