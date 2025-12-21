“Avevo parlato di una stagione complessa, forse è diventata ancora più complessa perché tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti”. Durante la conferenza che anticipa la finale della Supercoppa italiana (lunedì 22 dicembre ore 20), Antonio Conte riparte dagli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Napoli-Bologna, Conte: "Se vinceranno loro sarà solo colpa nostra"

Leggi anche: Napoli, sarà confronto con tre azzurri: Conte se la vedrà con loro prima dell’Atalanta

Leggi anche: Milan, Modric parla chiaro: «È solo colpa nostra se non abbiamo vinto: non abbiamo fatto abbastanza per vincere»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bologna-Inter 4-3 d.c.r., Supercoppa in diretta: i rossoblù vincono ai rigori e raggiungono il Napoli in finale; Napoli-Milan 2-0, Neres e Hojlund regalano la finale di Supercoppa a Conte; Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dcr: Italiano raggiunge Conte in finale; Supercoppa Napoli-Milan, Conte dopo la semifinale: «Partita seria, abbiamo onorato lo scudetto».

Napoli-Bologna, Conte: "Se vinceranno loro sarà solo colpa nostra" - Conferenza stampa del tecnico azzurro alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana a Ryad: "Italiano ha fatto la gavetta come me" ... napolitoday.it