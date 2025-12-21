Napoli-Bologna Conte e Politano | Vogliamo il trofeo

"> Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana in programma domani sera, lunedì 22 dicembre, alle 20 a Riyadh. Antonio Conte e Matteo Politano hanno presentato l’ultimo atto della competizione nella conferenza stampa della vigilia, tracciando il perimetro tecnico ed emotivo di una sfida che vale il primo trofeo stagionale. Il Napoli arriva alla finale dopo aver superato il Milan in semifinale con un netto 2-0, mentre il Bologna ha avuto la meglio sull’Inter ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

