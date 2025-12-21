Napoli-Bologna Conte e Politano | Vogliamo il trofeo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana in programma domani sera, lunedì 22 dicembre, alle 20 a Riyadh. Antonio Conte e Matteo Politano hanno presentato l’ultimo atto della competizione nella conferenza stampa della vigilia, tracciando il perimetro tecnico ed emotivo di una sfida che vale il primo trofeo stagionale. Il Napoli arriva alla finale dopo aver superato il Milan in semifinale con un netto 2-0, mentre il Bologna ha avuto la meglio sull’Inter ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

napoli bologna conte e politano vogliamo il trofeo

© Napolipiu.com - Napoli-Bologna, Conte e Politano: «Vogliamo il trofeo»

Leggi anche: Supercoppa, Napoli-Milan. Conte: “In palio un trofeo che vogliamo vincere”

Leggi anche: Bologna-Napoli, il dubbio di Conte: rinunciare all’intoccabile Politano

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Napoli-Bologna. Politano con Conte in conferenza; Benfica-Napoli 2-0, 5 verità: l'emergenza in mezzo inizia a pesare per Conte; Supercoppa italiana: Conte: Ci siamo goduti la serata Video; Le probabili formazioni di Napoli-Bologna (Supercoppa Italiana).

napoli bologna conte politanoDiretta Conte Supercoppa Italiana: segui la conferenza stampa prima di Napoli-Bologna - Le dichiarazioni dell'allenatore degli azzurri e di Politano alla vigilia della finale della kermesse tricolore: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

napoli bologna conte politanoNapoli, insieme a Conte parlerà Matteo Politano in conferenza stampa - Insieme a Antonio Conte, per presentare la finale di Supercoppa Italiana, ci sarà Matteo Politano. tuttomercatoweb.com

Supercoppa italiana Napoli-Bologna, Politano: «Sempre uniti nei momenti di difficoltà, siamo forti dentro e fuori dal campo» - Giorno di vigilia per il Napoli di Antonio Conte, che domani affronterà il Bologna nella finale di Supercoppa italiana. msn.com

NAPOLI MILAN 2-0??NERES E HOJLUND IN GOL??ARBITRAGGIO ADEGUATO??COMUNICATO NAPOLI PER GLI INSULTI

Video NAPOLI MILAN 2-0??NERES E HOJLUND IN GOL??ARBITRAGGIO ADEGUATO??COMUNICATO NAPOLI PER GLI INSULTI

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.