My Hero Academia la voce di Simone Lupinacci | Ecco cosa significa dire addio a Deku
Simone Lupinacci, voce italiana di Deku in My Hero Academia, condivide la sua esperienza nel doppiaggio. Tra l’affrontare un dolore più maturo e il desiderio di evolversi nel settore, l’attore riflette sul significato di interpretare un personaggio complesso e il senso di lasciare andare una parte importante della propria carriera. Tra sfide e aspirazioni, ci conduce in un percorso di crescita professionale e personale.
Tra la sfida di interpretare un dolore più adulto e il sogno di passare alla direzione del doppiaggio: l'intervista a Simone Lupinacci, voce di Deku in My Hero Academia. Dopo sette anni si è concluso l'anime di My Hero Academia, la serie ispirata all'omonimo manga di K?hei Horikoshi che ha già all'attivo uno spin-off, My Hero Academia: Vigilantes, che promette di continuare a raccontare quel mondo nel quale i superpoteri sono cosa comune. Non rimaniamo quindi a bocca asciutta, ma le avventure di Deku e dei suoi compagni hanno tracciato durante gli anni un percorso che ha riscosso un consenso globale, creando intorno al titolo un fandom appassionato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
