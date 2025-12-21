Muore dopo l’investimento fatale Non ce l’ha fatta l’anziana di Stia Pirata della strada fuga per paura

L'anziana di Stia, vittima di un investimento avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre, è deceduta a seguito delle gravi ferite riportate. La donna è stata colpita da un'auto e, a seguito dell'incidente, il conducente è fuggito senza prestare soccorso. La dinamica dell'incidente e le indagini sono in corso. Muore dopo l’investimento fatale. Non ce l’ha fatta l’anziana di Stia. Pirata della strada, fuga per paura

STIA Non ce l'ha fatta l'anziana casentinese investita da un'auto a Stia nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre. Il decesso è avvenuto nella serata di venerdì al policlinico Le Scotte di Siena, dove era stata ricoverata in condizioni disperate subito dopo il grave incidente stradale. La vittima è Anna Cafaggi, 81 anni, persona molto conosciuta e stimata nella comunità di Stia e in tutto il comune. Le sue condizioni erano apparse fin da subito estremamente gravi a causa dei traumi riportati agli organi vitali, risultati purtroppo irreversibili nonostante i tentativi messi in atto dall'equipe medica dell'ospedale senese.

