Muore a 42 anni in un incidente stradale | Monteodorisio in lutto per la scomparsa di Agron lascia la moglie e due figli
Ennesima vittima della strada in provincia di Chieti, nella notte di domenica 21 dicembre quando, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale a San Salvo, è morto Agron Radici, 42enne di origini albanesi, da tempo residente a Monteodorisio. Secondo quanto si è appreso l'uomo, alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Professore muore a 41 anni: il lutto nel mondo della scuola. Lascia la moglie e due figli
Leggi anche: “Papà è morto”. Tragico incidente stradale, solo 34 anni: lascia moglie e due figli
Malore al volante, sbanda e l'auto si schianta contro un platano: donna di 56 anni muore sul colpo; Raffaele ha donato gli organi: l’ultimo regalo dell’operaio di 42 anni colto da malore; Incidenti sul lavoro a Napoli, muore operaio di 49 anni; Tragico incidente a Teglio: muore schiacciato dal suo trattore.
Esce di strada e finisce nel canale, muore 42enne - Non ce l’ha fatta Agron Radici, l'uomo di 42 anni rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale ieri sera, a San Salvo Marina. rainews.it
Esce di strada con l’auto a San Salvo, muore 42enne in ospedale - CHIETI – È morto nella notte all’ospedale di Vasto Agron Radici, 42 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a San Salvo, nel Chietino. veratv.it
Incidente in moto, Christian Aufiero viene sbalzato dalla sella, cade a terra all'incrocio e muore a 31 anni - Il grave incidente stradale costato la vita al giovane è avvenuto nella serata ... ilgazzettino.it
Incidente a Palermo, muore un ragazzo di 18 anni #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
Dolori da 2 anni, curata per la lombalgia: muore per un tumore x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.