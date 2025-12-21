Multe da rosso con il Velocar per il cambio corsia l’assessore Sulpizio | Nessun scandalo questione tecnica

Recentemente si è parlato di multe da rosso rilevate con il Velocar per il cambio corsia. L’assessore Sulpizio ha precisato che si tratta di una questione puramente tecnica, senza alcuno scandalo, e che la Corte di Cassazione ha evidenziato come non vi siano state violazioni, ma semplicemente un’interpretazione corretta delle norme da parte del Comune.

