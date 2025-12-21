Multe da rosso con il Velocar per il cambio corsia l’assessore Sulpizio | Nessun scandalo questione tecnica
Recentemente si è parlato di multe da rosso rilevate con il Velocar per il cambio corsia. L’assessore Sulpizio ha precisato che si tratta di una questione puramente tecnica, senza alcuno scandalo, e che la Corte di Cassazione ha evidenziato come non vi siano state violazioni, ma semplicemente un’interpretazione corretta delle norme da parte del Comune.
Nessuno “scandalo”, ma “una questione puramente tecnica” su cui a intervenire “in maniera chiara” è stata la corte di cassazione per cui non vi sarebbe stata alcuna violazione, ma anzi una corretta applicazione delle norme da parte del Comune. L’assessore comunale alla Mobilità Adelchi Sulpizio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
