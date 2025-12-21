Un uomo è stato multato per sosta vietata in via Atenea, dove aveva parcheggiato l’auto in modo da bloccare il passaggio di autobus e mezzi pesanti, causando disagi alla circolazione. Al momento della verbalizzazione, ha rivolto insulti a una vigilessa presente sul posto.

Ha parcheggiato l’auto in modo da bloccare il passaggio di autobus e mezzi pesanti, creando disagi alla circolazione. Quando è tornato e ha trovato sul parabrezza la contravvenzione per sosta vietata, ha perso la calma e ha iniziato a insultare una vigilessa. L’episodio si è verificato in via. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Multato per sosta vietata, insulta una vigilessa in via Atenea

Leggi anche: Sosta vietata in via dei Servi e via Camatta per le riprese di una serie tv

Leggi anche: Sosta vietata in via dei Servi e via Camatta per le riprese di una serie tv

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Multato per sosta vietata, insulta una vigilessa in via Atenea; Via Atenea, lascia l’auto in divieto di sosta e insulta il vigile che lo multa.

I carabinieri possono fare multe per divieto di sosta Quali autorità pubbliche possono accertare e contestare le infrazioni al codice della strada Gli ... - facebook.com facebook