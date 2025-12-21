Muharemovic Juventus Carnevali ammette | Sta dimostrando grandi cose Arriveranno delle richieste ma ecco quale sarà la posizione del Sassuolo Idee chiare!

Muharemovic Juventus, Carnevali – amministratore delegato del Sassuolo – ha parlato così del futuro del difensore.. Nella sedicesima giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei Stadium il Torino di Baroni. In vista del calcio d’inizio, l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport, parlando anche di Tarik Muharemovic, obiettivo del calciomercato Juve. GROSSO – «Con il mister c’è un legame particolare. Penso che sia un allenatore di grande prospettive, è super preparato, bravo sul campo e come gestore» MERCATO – «Sappiamo che avremo delle richieste per alcuni giocatori, la nostra idea è quella di mantenere questa rosa fino alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

