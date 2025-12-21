Muharemovic Inter Carnevali allo scoperto | Arriveranno richieste dei top club fa parte della nostra filosofia
Inter News 24 Muharemovic Inter e mercato futuro: le parole dell’AD del Sassuolo chiariscono la posizione del club neroverde su uno dei difensori più seguiti. Muharemovic Inter è una delle piste di mercato che stanno prendendo corpo in vista delle prossime sessioni, soprattutto pensando al rinnovamento del reparto difensivo nerazzurro. A fare chiarezza sul futuro del giovane centrale bosniaco è stato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Negli ultimi giorni Tarik Muharemovic, difensore classe 2003, è stato accostato con insistenza all’Inter come possibile investimento per il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Muharemovic Juve, Carnevali fa chiarezza dopo le ultime voci di mercato: «Allo stato attuale delle cose c’è un’unica cosa che sappiamo». L’annuncio
Leggi anche: Carnevali parla di Muharemovic: «Interesse dell’Inter? Al momento dico questo»
Carnevali: “Muharemovic? Inutile nascondersi, ci saranno richieste dei top club ma…” - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato anche di Muharemovic, accostato negli ultimi giorni all'Inter per la difesa del futuro: ... msn.com
Carnevali: "Muharemovic? Piace ai grandi club" - Intervistato da "Sky Sport", Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, si sofferma sulle mosse di mercato del club neroverde, parlando anche del futuro di Tarik Muharemovic, difensore ... tuttojuve.com
Accostato all’Inter, l’obiettivo esce allo scoperto: che indizio sul futuro! - Il difensore classe 2003 Tarik Muharemovic in forza al Sassuolo, accostato all’ Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Spo ... spaziointer.it
TS - #DeVrij- #Inter, situazione da monitorare: con il suo addio arriverà un difensore. #Muharemovic in cima alla lista x.com
L'Inter pensa a Muharemovic del Sassuolo Il difensore potrebbe arrivare già a gennaio se... facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.