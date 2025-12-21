Inter News 24 Muharemovic Inter e mercato futuro: le parole dell’AD del Sassuolo chiariscono la posizione del club neroverde su uno dei difensori più seguiti. Muharemovic Inter è una delle piste di mercato che stanno prendendo corpo in vista delle prossime sessioni, soprattutto pensando al rinnovamento del reparto difensivo nerazzurro. A fare chiarezza sul futuro del giovane centrale bosniaco è stato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Negli ultimi giorni Tarik Muharemovic, difensore classe 2003, è stato accostato con insistenza all’Inter come possibile investimento per il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Muharemovic Inter, Carnevali allo scoperto: «Arriveranno richieste dei top club, fa parte della nostra filosofia»

