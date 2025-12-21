Moviola Bologna Inter Pistocchi chiede chiarezza | Qual è la linea guida sui falli di mano?

L'episodio tra Bologna e Inter ha riacceso il dibattito sull'interpretazione dei falli di mano in campo. Maurizio Pistocchi ha evidenziato alcune incongruenze, chiedendo chiarezza sulla linea guida adottata. La questione riguarda in particolare il rigore assegnato a Bisseck e il mancato intervento sul tocco di Simeone, sollevando dubbi sulla coerenza delle decisioni arbitrali. Moviola Bologna Inter, Pistocchi chiede chiarezza: «Qual è la linea guida sui fall

Moviola Bologna Inter ancora sotto accusa: Maurizio Pistocchi confronta il rigore fischiato a Bisseck con il mani non punito di Simeone. La moviola Bologna-Inter torna al centro del dibattito arbitrale dopo il calcio di rigore concesso ai rossoblù per il fallo di mano di Yann Bisseck. A sollevare interrogativi è Maurizio Pistocchi, che ha messo in evidenza le numerose incongruenze viste in questa stagione nell'interpretazione dei tocchi di mano in area di rigore. Secondo Pistocchi, le decisioni arbitrali cambiano troppo spesso a seconda del contesto e dell'arbitro di turno, creando confusione tra tifosi e addetti ai lavori.

