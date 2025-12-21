Movida violenta spari nella notte in centro di Palermo | una donna di 33 anni in gravi condizioni

Nella notte di Palermo, intorno alle 2:30, si è verificato un episodio di violenza in pieno centro storico. Una donna di 33 anni è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco in piazza Nascè, nelle vicinanze di zone frequentate dalla movida locale. La vittima si trova in gravi condizioni. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e sulle motivazioni dell’evento.

Una donna di 33 anni è stata ferita da un colpo di arma da fuoco. E' successo stanotte intorno alle 2 e 30 in piazza Nascè, a pochi passi da una delle strade della movida palermitana, in pieno centro storico del capoluogo siciliano. La donna è stata trasportata all'ospedale di Villa Sofia, le condizioni sono gravi ma comunque non rischierebbe la vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica.

Movida violenta. Preso a calci e pugni. Giovane all’ospedale - Carrara, 7 ottobre 2025 – Aggredito e picchiato selvaggiamente da quattro stranieri, tre uomini e una donna, finisce in ospedale con trenta giorni di prognosi. lanazione.it

Spari nella notte in piazza Bellini. Rinvenuti bossoli, donna ferita alla spalla - Ad armare la mano di un componente del gruppo intorno alle due, una discussione violenta. rainews.it

Lo accoltellarono e gli rubarono le scarpe Due indagati per la movida violenta - facebook.com facebook

La prima pagina del Giornale di Sicilia. Accedi al giornale digitale abbonamenti.it/edicola/giorna… Oggi in edicola Aumenti agli ex precari ma limitati Palermo, movida violenta. Maxirissa tra due bande Pohjanpalo: amo Palermo, il meglio deve anco x.com

