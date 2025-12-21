Movida a Salerno scatta la stretta | stop all' alcol di notte e multe più severe

Stretta sulla movida e sulle notti cittadine. Il nuovo Regolamento di Polizia urbana, in fase di definizione, introduce regole più severe per garantire sicurezza, decoro e prevenzione degli eccessi nelle ore notturne. Il provvedimento punta soprattutto a limitare il consumo di alcol nelle fasce. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Movida a Salerno, scatta la stretta: stop all'alcol di notte e multe più severe Leggi anche: Notte bianca, stretta contro l'alcol: ordinanza e multe fino a 500 euro Leggi anche: Fuochi d'artificio e alcol ai minorenni: raffica di multe nella via della movida Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Salerno, notte sotto controllo: stop all’alcol e ai bivacchi - Salernonotizie.it; Rassegna stampa di martedì 16 dicembre 2025 a cura di Ernesto Pappalardo - Salernonotizie.it. Salerno, controlli per alcol e movida: stop alla vendita notturna - È una riscrittura profonda delle regole della notte cittadina quella che emerge dalla bozza aggiornata al 12 dicembre del Regolamento di polizia urbana. ilmattino.it

Alcol e droga, scatta la stretta: in quattro finiscono nei guai - MACERATA I carabinieri hanno potenziato l’attività di controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi della movida e alle zone più critiche sul fronte della sicurezza. corriereadriatico.it

Movida, pierre ‘banditi’ dalle strade di Riccione: scatta la stretta sui controlli - Ieri la sindaca Daniela Angelini con l’assessore alla Sicurezza, Oreste Capocasa, ha incontrato i titolari dei locali della notte dopo i fatti che ... ilrestodelcarlino.it

"La movida a Salerno non è cafona, esercenti vanno aiutati e non combattuti" #Salerno facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.