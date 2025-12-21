Mostre per Totò e la sua Napoli oltre 15mila visitatori in un mese e mezzo

L'inedita esposizione che celebra il legame profondo e inscindibile tra Totò e Napoli, in occasione delle celebrazioni per i 2.500 anni della fondazione di Neapolisi, continua nello straordinario successo di pubblico della mostra "Totò e la sua Napoli". Inaugurata lo scorso 30 ottobre a Palazzo Reale a Napoli alla presenza delle principali istituzioni della città, a un mese e mezzo dal debutto, la mostra ha già fatto registrare oltre 15.000 visitatori con l'unanime apprezzamento del pubblico italiano e straniero e di numerosi giovani, oltre all'entusiasmo della critica e dei media. L'esposizione, dedicata ad uno dei più amati artisti italiani nel mondo e simbolo universale di napoletanità, resterà aperta fino al 25 gennaio e farà tappa a New York nella prossima primavera.

