Mostre per Totò e la sua Napoli oltre 15mila visitatori in un mese e mezzo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inedita esposizione che celebra il legame profondo e inscindibile tra  Totò e Napoli,  in occasione delle celebrazioni per i  2.500 anni della fondazione di Neapolisi,  continua nello straordinario successo di pubblico della  mostra “Totò e la sua Napoli”. Inaugurata lo scorso 30 ottobre  a Palazzo Reale a Napoli alla presenza delle principali istituzioni della città, a un mese e mezzo dal debutto, la mostra ha già fatto registrare  oltre 15.000 visitatori  con l’unanime apprezzamento del pubblico italiano e straniero e di numerosi giovani, oltre all’entusiasmo della critica e dei media. L’esposizione, dedicata ad uno dei più amati artisti italiani nel mondo e simbolo universale di napoletanità,  resterà aperta fino al 25 gennaio  e farà tappa a New York nella prossima primavera. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Palazzo Reale di Napoli, la mostra su Totò registra 15mila visitatori in un mese e mezzo

Leggi anche: Totò e la sua Napoli, oltre 15 mila visitatori a Palazzo Reale. Prossima tappa a New York

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Palazzo Reale di Napoli la mostra su Totò registra 15mila visitatori in un mese e mezzo; Totò conquista Napoli | oltre 15mila visite alla mostra al Palazzo Reale.

mostre tot242 sua napoliMostre, successo di pubblico per “Totò e la sua Napoli” - (askanews) – Successo di pubblico per la mostra “Totò e la sua Napoli”, l’inedita esposizione che celebra il legame profondo e inscindibile tra Totò e Napoli in occasione delle celebrazi ... askanews.it

mostre tot242 sua napoliSuccesso per la mostra “Totò e la sua Napoli” - Successo straordinario di pubblico per la mostra Totò e la sua Napoli, l’inedita esposizione che celebra il legame profondo e inscindibile tra Totò e Napoli ... msn.com

Napoli, Palazzo Reale: la mostra su Totò registra 15mila visitatori in un mese e mezzo - Roma, 16 Dicembre – Successo straordinario di pubblico per la mostra Totò e la sua Napoli, l’inedita esposizione che celebra il legame profondo e inscindibile tra Totò e Napoli in occasione delle cele ... sciscianonotizie.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.