Mosca | Costruttivi colloqui su Ucraina

Mosca ha definito i recenti colloqui sull'Ucraina come

2.53 Kirill Dmitriev, inviato di Mosca ai colloqui di Miami sull'Ucraina, ha descritto come "costruttivi" gli incontri con Steve Witkoff, inviato USA, e Jared Kushner, genero del presidente Trump. Lo riportano le agenzie russe Ria Novosti e la Tass. "Le discussioni procedono in modo costruttivo", ha detto Dmitriev ai giornalisti russi, aggiungendo che i colloqui sul l'Ucraina, a Miami proseguiranno anche oggi.Sul tavolo il piano di pace americano discusso in precedenza a Berlino,con Zelensky che propone trilaterale USA-Ucraina-Russia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Colloqui Usa-Ucraina a Miami, "tosti ma costruttivi"

Leggi anche: Ucraina, vertice in Florida tra la delegazione Usa e quella di Kiev: “Colloqui duri ma costruttivi”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Miami: i colloqui tra USA e Russia proseguono anche oggi. Dmitriev: Sono costruttivi - IL PUNTO - Il ruolo europeo, la posizione di Zelensky e l'allarme dell'itelligence Usa; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: Miami, da Usa proposta incontro a tre con Russia; Ucraina, inviato russo Dmitriev: Colloqui con gli Usa costruttivi.

Dmitriev, 'costruttivi i colloqui a Miami con Witkoff e Kushner' - "L'inviato di Mosca ai colloqui a Miami sull'Ucraina, Kirill Dmitriev, ha definito costruttivi i colloqui con l'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente statunitense ... msn.com