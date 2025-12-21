Mosca | Non prendiamo in considerazione l’idea di un vertice a tre con Stati Uniti e Ucraina

Mosca ha chiarito che, al momento, non si considera la possibilità di un vertice a tre con Stati Uniti e Ucraina. Lo ha affermato il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, sottolineando che l’ipotesi di un incontro trilaterale sul conflitto non è attualmente in agenda. Queste dichiarazioni evidenziano la posizione ufficiale del Cremlino riguardo alle prospettive di dialogo internazionale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.