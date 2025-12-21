Mosca | Non prendiamo in considerazione l’idea di un vertice a tre con Stati Uniti e Ucraina
Mosca ha chiarito che, al momento, non si considera la possibilità di un vertice a tre con Stati Uniti e Ucraina. Lo ha affermato il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, sottolineando che l’ipotesi di un incontro trilaterale sul conflitto non è attualmente in agenda. Queste dichiarazioni evidenziano la posizione ufficiale del Cremlino riguardo alle prospettive di dialogo internazionale.
Le dichiarazioni del consigliere presidenziale Yuri Ushakov. L'eventualità di un incontro trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina sul conflitto in corso non rientra attualmente nei piani del Cremlino. A chiarirlo è stato Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del presidente russo, intervenendo con alcuni giornalisti. Secondo quanto riportato dall'agenzia Tass, Ushakov ha spiegato che questa ipotesi "non è stata finora discussa in modo serio" e che al momento non viene presa in considerazione dalle autorità russe. Nessun passo concreto verso il dialogo a tre.
