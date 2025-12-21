Mosca | Non è in preparazione nessun incontro trilaterale con Usa e Kiev | Putin innamorato ma di chi? Le donne dello zar

Le notizie di domenica 21 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Lo ha dichiarato l’inviato di Mosca alla stampa. Aggiungendo che i colloqui sull'Ucraina a Miami proseguiranno anche oggi. Intanto nella regione di Sumy, l'esercito russo ha catturato un gruppo di soldati ucraini nella regione di Sumy. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Mosca: nessun mediatore ai negoziati di Istanbul. Gli Usa: mai la Nato a Est - L’inviato Usa Kellog ieri si &#232; spinto fino a promettere a Mosca che gli Stati Uniti bloccheranno qualsiasi ... repubblica.it

Mosca, 'nessun piano ricevuto da Usa, ma aperti a dialogo' - La Russia "non ha ricevuto" finora alcun piano o proposta di pace dagli Usa, ma &#232; "aperta al dialogo" Lo ha ribadito la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. lagazzettadelmezzogiorno.it

Mosca tergiversa: "Pace? Dal Vaticano nessuna chiamata". E pure Trump frena - Il presidente russo continua nella sua palese operazione di prendere tempo, aggirare l'ipotesi di negoziati e continuare la guerra. ilgiornale.it

