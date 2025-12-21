Mosca nessun incontro a tre con Kiev Si lavora a colloquio Putin-Macron

A Miami gli Stati Uniti proseguono nel tessere la loro tela per tentare di giungere a un accordo che possa mettere fine alla guerra in Ucraina. Il rappresentante speciale del presidente Usa Steven Witkoff e il genero del leader americano, Jared Kushner, stanno andando avanti nei loro incontri con le delegazioni di Mosca e Kiev ma sembra tramontata definitivamente la possibilità di un vertice trilaterale. "Finora nessuno ha parlato seriamente di questa iniziativa e non è in preparazione", ha fatto sapere il consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov aggiungendo che le modifiche che Ucraina ed Europa stanno cercando di includere nel piano americano "violano chiaramente i documenti e compromettono la possibilità di raggiungere una pace a lungo termine".

