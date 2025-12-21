Mosca | Modifiche di Ue e Kiev al piano Usa compromettono le possibilità di un accordo L' Eliseo | Organizziamo incontro Putin-Macron
Proseguono i negoziati a Miami tra Usa e Russia sul futuro dell'Ucraina. L'inviato del Cremlino Dimitriev li ha definiti "costruttivi", ma ulteriori dettagli emergeranno solo alla conclusione degli incontri. Intanto, da Mosca fanno sapere che le modifiche al piano di pace di Trump attuate da Unione europea e Kiev possono compromettere le possibilità di un accordo, e al contempo è stata fatta un'apertura a un possibile incontro tra Macron e Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Vertice a Ginevra Usa-Ue-Kiev, Trump apre a modifiche al piano, senatore repubblicano attaccano Rubio: "Ha detto che è lista desideri di Mosca"
Leggi anche: Vertice a Ginevra Usa-Ue-Kiev, Trump apre a modifiche al piano, senatore repubblicano attacca Rubio: "Ha detto che è lista desideri di Mosca"
Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Guerra Ucraina Russia, leader Ue: Forza multinazionale. Trump: Vicini alla pace; Guerra Ucraina-Russia, news del 18 dicembre. Fonti Ue: “Budapest favorevole al debito congiunto per Kiev”; Asset russi, al vertice spunta un piano B. Zelensky incalza sui fondi. Trump: Kiev si muova - Confronto al Consiglio europeo su nuova bozza per asset.
Mosca: "Modifiche di UE e Kiev al piano USA compromettono le possibilità di un accordo". L'Eliseo: "Organizziamo incontro Putin-Macron" - L'inviato del Cremlino Dimitriev: "Deep State vuole provocare la Terza guerra mondiale". msn.com
Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Modifiche a piano Usa di Kiev e Ue rallentano pace". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Modifiche a piano Usa di Kiev e Ue rallentano pace'. tg24.sky.it
L’UE accelera a Berlino su truppe europee in Ucraina post-tregua, Mosca dice “mai”. E l’Italia che fa? - A Berlino l’Ue apre alle truppe europee in Ucraina, sfidando il no della Russia. tag24.it
Ucraina, Abc: Kiev ha accettato le condizioni per l'accordo di pace
Il Consigliere russo Yuri Ushakov ribadisce che le modifiche apportate al piano di pace dovranno essere approvate da Mosca, mentre il cessate il fuoco ci sarà "solo dopo il ritiro delle truppe ucraine" dal Donbass. Domani a Parigi nuovo incontro tra ucraini ed facebook
Le modifiche alla Manovra Ucraina, l’Ue al bivio, fra l’uso degli asset russi e il tentativo di creare una forza di interposizione a garanzia della pace Rinviato lo stop ai motori termici in Europa dal 2035 La rassegna stampa di @SkyTG24 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.