Proseguono i negoziati a Miami tra Usa e Russia sul futuro dell'Ucraina. L'inviato del Cremlino Dimitriev li ha definiti "costruttivi", ma ulteriori dettagli emergeranno solo alla conclusione degli incontri. Intanto, da Mosca fanno sapere che le modifiche al piano di pace di Trump attuate da Unione europea e Kiev possono compromettere le possibilità di un accordo, e al contempo è stata fatta un'apertura a un possibile incontro tra Macron e Putin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mosca: "Modifiche di Ue e Kiev al piano Usa compromettono le possibilità di un accordo". L'Eliseo: "Organizziamo incontro Putin-Macron"

Leggi anche: Vertice a Ginevra Usa-Ue-Kiev, Trump apre a modifiche al piano, senatore repubblicano attaccano Rubio: "Ha detto che è lista desideri di Mosca"

Leggi anche: Vertice a Ginevra Usa-Ue-Kiev, Trump apre a modifiche al piano, senatore repubblicano attacca Rubio: "Ha detto che è lista desideri di Mosca"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Guerra Ucraina Russia, leader Ue: Forza multinazionale. Trump: Vicini alla pace; Guerra Ucraina-Russia, news del 18 dicembre. Fonti Ue: “Budapest favorevole al debito congiunto per Kiev”; Asset russi, al vertice spunta un piano B. Zelensky incalza sui fondi. Trump: Kiev si muova - Confronto al Consiglio europeo su nuova bozza per asset.

Mosca: "Modifiche di UE e Kiev al piano USA compromettono le possibilità di un accordo". L'Eliseo: "Organizziamo incontro Putin-Macron" - L'inviato del Cremlino Dimitriev: "Deep State vuole provocare la Terza guerra mondiale". msn.com