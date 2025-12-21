mosca collabora con trump al polo nord

Continuano serrati gli incontri incrociati tra inviati, nel tentativo di riuscire a impostare la difficilissima trattativa di pace tra Russia e Ucraina. Ieri a Miami si è svolto il vertice con la delegazione russa guidata da Kirill Dmitriev, che su X ha anche anticipato una possibile cooperazione con gli Usa nell’Artico, mentre venerdì Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato la delegazione ucraina, guidata da Rustem Umerov. Gli Stati Uniti stanno cercando di ridurre le distanze tra le loro proposte e le posizioni di Kiev, che per il momento non sembra intenzionata a cedere sui territori e chiede al contempo maggiori certezze sulle garanzie di sicurezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il pivot di Trump: con Mosca diplomazia, con Pechino rassegnazione. Un cambio di linea che ridefinisce il ruolo degli Stati Uniti e mette alla prova la collaborazione con gli alleati - @LBiniSmaghi - facebook.com facebook

