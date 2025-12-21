Morta la donna accoltellata a Cava de’ Tirreni il compagno si è buttato dalla finestra
Salerno, 21 dicembre 2025 – L’ha massacrata poi si è buttato dalla finestra. È Cava de’ Tirreni stavolta il teatro dell’ennesimo femminicidio. Qui intorno alle 16.30 un 40enne ha accoltellato una sua coetanea e poi si è suicidato, gettandosi nel vuoto. È morto sul colpo, lei qualche ora dopo in ospedale. Anche la madre della vittima sarebbe ferita. Secondo quanto filtra, i due non erano conviventi. Sulla drammatica vicenda, ancora tutta da chiarire indagano i carabinieri del Reperto Territoriale di Nocera Inferiore. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
