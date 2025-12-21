Monzone ‘recluta’ Matteo Bertolla Tre nuovi arrivi per il Podenzana
Il Monzone ha rafforzato la propria rosa con l’ingaggio di Matteo Bertolla, proveniente dall’Atletico Carrara. La società della Lunigiana orientale continua a puntare su giovani talenti per migliorare la squadra. Con questa aggiunta, il club si prepara a affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo. Tre nuovi arrivi rappresentano un passo importante nel percorso di crescita del Monzone.
Il Monzone è tornato in primo piano sul mercato. La società della Lunigiana orientale ha scritturato Matteo Bertolla, classe 01, ultimo domicilio calcistico conosciuto Atletico Carrara. L'affare è stato definito un blitz fulmineo messo in atto dal direttore tecnico Enzo Mastorci che, appena ha fiutato la possibilità di avvalersi delle prestazioni dell'ex attaccante della Pontremolese, Filattierese è entrato subito nella trattativa portandolo in dote al club biancorosso prossimo al centenario. Il Podenzana, dopo aver scoperto che le 'mosse' Stefano De Angeli, Micheal Galloni e Tiziano Giampietri portate a termine nei mesi estivi si sono rivelate non adatte alla causa della squadra, ha nuovamente riaperto le porte-mercato in entrata.
