Monza, 21 Dicembre 2025 - Due arresti, più di 500 persone controllate, tra cui 140 minorenni e il sequestro di oltre 6 chili e mezzo di infiorescenze di canapa con 4 titolari di cannabis shop denunciati per illecito commercio. E' il bilancio di un'operazione eseguita dalla Polizia di Stato di Monza, nel periodo compreso tra il 4 e il 16 dicembre, nei principali luoghi di aggregazione cittadini, finalizzati al contrasto del fenomeno della criminalità giovanile e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Controlli sul Territorio. I servizi hanno interessato il Comune di Monza, con particolare riferimento alle zone della cosiddetta movida e i Comuni limitrofi all’area del Parco delle Groane (Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Barlassina, Limbiate, Meda, Lentate sul Seveso), con l'entrata in azione di 70 uomini della Questura, oltre ad equipaggi della Polizia Ferroviaria, del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, delle Polizie locali e dell’Unità Cinofila della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, scatta l’operazione contro malamovida e spaccio di droga: due arresti

Leggi anche: Spaccio di droga tra i palazzi nel "Barrio" a Monza: 4 arresti della polizia

Leggi anche: San Giovanni Galermo, maxi operazione “L’Angolo”: 35 arresti per spaccio di droga

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Monza, subaffitta l’alloggio comunale a uno straniero irregolare: scatta la revoca dell’assegnazione - Monza, 21 ottobre 2025 – Quando i vicini di casa hanno cominciato a notare quello strano via vai, quello strano ospite che frequentava abitualmente, negli orari più disparati, quell’abitazione, si ... ilgiorno.it

Christmas Hunt 2025 Vi presentiamo il contest di Natale 2025 della Fondazione Maria Letizia Verga! Come funziona 1. Cerca le affissioni della nostra campagna di Natale sparse per Monza, Muggiò, Lissone, Biassono, Seregno e Milano 2. Scatta una f facebook