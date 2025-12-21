Il monumento a Prampolini rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza di valorizzare figure storiche significative. La questione del suo collocamento, in particolare la proposta di sostituire il Crostolo, richiede un confronto tra esperti e cittadini. Organizzare un concorso di idee potrebbe favorire una scelta condivisa e rispettosa del patrimonio culturale. E domani arriverà Bersani a celebrarlo, sottolineando l’attualità del tema.

"Sarebbe utile organizzare una sorta di concorso di idee e un confronto che coinvolga architetti e artisti sul tema del ‘monumento oggi’, e in particolare a quello da dedicare alla straordinaria personalitá di Prampolini, che si può considerare uno dei padri del modello reggiano". E’ la richiesta che fanno l’ex parlamentare Mauro Del Bue e l’ex assessora comunale Ivanna Rossi, in una lettera indirizzata al sindaco. "I valori e gli insegnamenti di Camillo Prampolini, il personaggio politico più importante della nostra città sono oggi più che mai attuali, e sarebbe importante dar loro la massima evidenza – dicono Del Bue e Rossi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monumento a Prampolini, il caso: "Va collocato al posto del Crostolo". E domani arriva Bersani a celebrarlo

