Montespaccato inaugurato il centro sportivo intitolato a Don Pino Puglisi
“Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto”. È questa la frase di Don Pino Puglisi che è stata scelta per dedicare al sacerdote, assassinato dalla mafia, il campo di calcio di Montespaccato.La storia dell’impianto è quella di una struttura che era stata creata dagli abitanti del quartiere su cui. 🔗 Leggi su Romatoday.it
