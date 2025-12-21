Monterotondo bonifica terminata | la bomba è stata fatta brillare
È terminata con successo l’operazione di bonifica e messa in sicurezza della bomba che era stata trovata lo scorso 11 dicembre in via Luigi Galvani, a Monterotondo Scalo.L’ordigno, una bomba d’aereo da 1000 libbre, risalente alla Seconda guerra mondiale, ha necessitato l’intervento degli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
