Montecitorio | Covid seguito dell’audizione di Angelo Borrelli

ROMA – Lunedì 22 dicembre la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da sars-cov-2 svolgerà il seguito dell’audizione di Angelo Borrelli (foto), già Capo del Dipartimento della Protezione civile. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 12.30, dall’aula del II piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
