A Preci, nel territorio di Montebufo, si sono svolti recenti lavori di miglioramento sismico della chiesa di San Leonardo da Limoges. La conferenza permanente ha approvato ufficialmente l’intervento, volto a garantire la stabilità e la sicurezza dell’edificio nel tempo. Questo intervento rappresenta un passo importante per la tutela del patrimonio storico e culturale della zona.

PRECI La conferenza permanente ha dato il via libera all’intervento di miglioramento sismico della chiesa di San Leonardo da Limoges in località Montebufo a Preci. Lo ha annunciato la Struttura del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016. All’interno dell’edificio le porzioni incoerenti di muratura interessate da significative lesioni - è stato spiegato - saranno oggetti di interventi localizzati di scuci-cuci e si procederà con il rafforzamento generale della muratura verticale dell’edificio con intonaco armato con fibra di vetro. La porzione est dell’edificio, identificabile con la parte comprendente la sagrestia e la torre campanaria, sarà oggetto di ristilatura armata mediante inserimento di diatoni in fibra d’acciaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montebufo, a preci

Leggi anche: VIDEO Torna a splendere il rosone dell'abbazia di Preci

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Via libera all’intervento di miglioramento sismico della chiesa di San Leonardo da Limoges in località Montebufo a Preci (PG); Preci, via libera ai lavori di recupero della chiesa di San Leonardo a Montebufo; Preci, via libera ai lavori di recupero della chiesa di San Leonardo a Montebufo; Sisma, via libera alla ricostruzione da 820 mila per la chiesa di Monebufo a Preci.

Incendio a Preci, fiamme nella notte in un capannone, in zona Casali Montebufo - Un incendio è scoppiato ieri sera in zona Casali Montebufo, nel comune di Preci. valnerinaoggi.it

Via libera a miglioramento sismico della chiesa di San Leonardo a Preci - La conferenza permanente ha dato il via libera all'intervento di miglioramento sismico della chiesa di San Leonardo da Limoges in località Montebufo a Preci. msn.com