Monte Ruperto ha coniato la sua moneta
Monte Ruperto ha “coniato“ la sua moneta, segnando un momento importante per la sua autonomia economica. La regione di Monte Ruperto rappresenta un esempio di enclave, un’area territoriale appartenente a una regione ma situata all’interno di un’altra. Per comprendere meglio questa particolare configurazione geografica, è utile conoscere il concetto di “exclave“, che si riferisce a un’area appartenente a una regione ma isolata rispetto al suo territorio principale.
E’ definita “exclave“ l’area territoriale appartenente a una Regione che però si trova all’interno di un’altra. La cosa rara e curiosa riguarda “la baronia di Monte Ruperto “ situata nel nostro Appennino ai confini con i comuni di Apecchio e Sant’Angelo in Vado ma di proprietà di Città di Castello. La leggenda vuole che il legame con la città tifernate nacque nel XIII secolo quando una grande carestia, dovuta ad incredibili nevicate, colpì Monte Ruperto e né Apecchio, né Sant’Angelo in Vado inviarono aiuti e solo dalla lontana, per mezzi e strade del tempo, Città di Castello arrivò il cibo necessario a far sopravvivere la comunità e il barone, privo di eredi, cedette alla città il piccolo territorio in segno di gratitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Ex enclave di Monte Ruperto. Moneta per onorare la storia
Leggi anche: Il duplice omicidio di monte Moneta
Monte Ruperto ha “coniato“ la sua moneta.
Monte Ruperto ha “coniato“ la sua moneta - E’ definita “exclave“ l’area territoriale appartenente a una Regione che però si trova all’interno di un’altra. msn.com
Monte Ruperto batte moneta: il sindaco Secondi l'ha consegnata all'ultimo nato nell'enclave umbra - Con una cerimonia partecipata e particolarmente apprezzata, il sindaco di Città di Castello e barone di Monte Ruperto, Luca Secondi, ha consegnato a Luigi Sponticcia, ultimo nato nella Baronia accompa ... corrieredellumbria.it
Ex enclave di Monte Ruperto. Moneta per onorare la storia - Una cerimonia che ha unito memoria documentale e “simbolo“ istituzionale. msn.com
Cerimonia simbolica a Città di Castello: consegnata la prima moneta “Ruperto”
A Città di Castello una cerimonia ricca di storia per celebrare la Baronia di Monte Ruperto. Il sindaco Luca Secondi ha consegnato all'ultimo nato nell'exclave tifernate il primo “Ruperto”, moneta simbolica coniata per l’occasione. Un riconoscimento che rafforz - facebook.com facebook
Exclave Monte Ruperto ha pure una moneta, consegnato primo “Ruperto” all’ultimo nato nella Baronia #tuttoggi #CittàdiCastello #Istituzioni #Video | x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.