Monte Ruperto ha “coniato“ la sua moneta, segnando un momento importante per la sua autonomia economica. La regione di Monte Ruperto rappresenta un esempio di enclave, un’area territoriale appartenente a una regione ma situata all’interno di un’altra. Per comprendere meglio questa particolare configurazione geografica, è utile conoscere il concetto di “exclave“, che si riferisce a un’area appartenente a una regione ma isolata rispetto al suo territorio principale.

E’ definita “exclave“ l’area territoriale appartenente a una Regione che però si trova all’interno di un’altra. La cosa rara e curiosa riguarda “la baronia di Monte Ruperto “ situata nel nostro Appennino ai confini con i comuni di Apecchio e Sant’Angelo in Vado ma di proprietà di Città di Castello. La leggenda vuole che il legame con la città tifernate nacque nel XIII secolo quando una grande carestia, dovuta ad incredibili nevicate, colpì Monte Ruperto e né Apecchio, né Sant’Angelo in Vado inviarono aiuti e solo dalla lontana, per mezzi e strade del tempo, Città di Castello arrivò il cibo necessario a far sopravvivere la comunità e il barone, privo di eredi, cedette alla città il piccolo territorio in segno di gratitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

