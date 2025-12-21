Monsieur Aznavour il biopic che è un monumento mite a una leggenda della Francia
Se c’è un aspetto dei biopic che rimane sempre acceso come un vulcanico fuocherello, è questo: inseguire l’ardimentosa esistenza di un personaggio già conosciuto e la sua continua e meno conosciuta sfida con le pieghe cupe del destino. I bassi prima degli alti, oltre ogni retorica. La polvere prima della gloria, oltre ogni trucchetto narrativo. Monsieur Aznavour, diretto da Mehdi Idir e Grand Corps Malade (popolarissimo cantante e poeta slam delle periferie parigine), è quella vibrazione primariamente negativa, quella curvatura sempre sull’angolo buio della biografia di Charles Aznavour, probabilmente il più grande cantautore francese del ventesimo secolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Monsieur Aznavour, recensione: un biopic classico, nel bene e nel male
Leggi anche: Giornate di Cinema: i prossimi film di Movies Inspired, da Monsieur Aznavour a Franz
Monsieur Aznavour, recensione: un biopic classico, nel bene e nel male - Il duo Mehdi Idir e "Grand Corps Malade" confezionano Monsieur Aznavour, film dal passo nordamericano, promettendo profondità, ma lasciando presto spazio a formule funzionali, ma superficiali. msn.com
Monsieur Aznavour, la recensione del biopic su un artista incapace di fermarsi - Diviso in cinque capitoli come una partitura musicale, Monsieur Aznavour è il biopic diretto da Mehdi Idir e Grand Corps Malade che racconta gli esordi del grande chansonnier francese, figlio di rifug ... tg24.sky.it
Monsieur Aznavour, di Mehdi Idir, Grand Corps Malade - Davvero manca il fuoco in questa opera, biopic innocuo e particolarmente lontano da raggiungere la sommità di un personaggio che ha segnato un’epoca ... sentieriselvaggi.it
La voce, l’uomo, il mito. Monsieur Aznavour Ora nelle sale. @creative.eu #MEDIAprogEU #CreativeEurope #CreativeEuropeMEDIA facebook
Il biopic su Charles Aznavour, dagli esordi difficili alla fama internazionale, in prima visione dal 18 dicembre #Rimini #Cultura x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.