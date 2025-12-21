Mondiale per Club Perugia per la storia | Osaka Bluteon ultimo ostacolo per il tris iridato

Il Mondiale per Club di volley maschile 2025 si avvicina alla sua conclusione con la sfida tra la Sir Sicoma Monini Perugia e Osaka Bluteon. La partita rappresenta l’ultima occasione per i perugini di scrivere un nuovo capitolo nella storia del torneo, affrontando un avversario inatteso ma determinato. Si era capito abbastanza in fretta che sarebbe stata la sfida tra la Sir Sicoma Monini Perugia e la sorpresa Osaka Bluteon, l’atto conclusivo del Mondiale per Club 202

Si era capito abbastanza in fretta che sarebbe stata la sfida tra la Sir Sicoma Monini Perugia ela sorpresa Osaka Bluteon l’atto conclusivo del Mondiale per Club 2025 di volley maschile. Domenica 21 dicembre, alle ore 22.30 italiane, l’Arena Guilherme Paraense di Belém, in Brasile, ospiterà una finale inedita e carica di significati, che metterà di fronte i Campioni d’Europa e i campioni d’Asia. Perugia arriva all’ultimo appuntamento della rassegna iridata con un percorso netto e autoritario. Inseriti nel Pool B, i Block Devils hanno dominato la fase preliminare superando Swehly Sports Club e Sada Cruzeiro con due secchi 3-0, prima di affrontare proprio Osaka Bluteon in una sfida che ha già lasciato il segno nel torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

