Mondiale per Club la Sir non perde la concentrazione e ottiene di slancio il pass per la finalissima

La Sir Sicoma Monini Perugia ha raggiunto la finale del Mondiale per Club in appena un'ora e ventitré minuti, dimostrando grande determinazione e concentrazione. La squadra ha mantenuto alta l’attenzione, superando gli avversari con efficacia e senza lasciare spazio a dubbi. Un risultato che conferma il continuo impegno e la crescita del team italiano a livello internazionale. La finale si avvicina, e la squadra si prepara a dare il massimo.

Tutto in meno di un'ora e mezza. Per la precisione un'ora e ventitré minuti scarsi. È il tempo che è servito alla Sir Sicoma Monini Perugia per conquistare l'accesso alla terza finale mondiale su altrettante partecipazioni.Il Volei Renata nulla ha potuto contro la forza d'urto dei ragazzi di.

