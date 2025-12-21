Molfetta criminalità | altri duecento ulivi brutalmente tagliati Strage di alberi dopo i 487 distrutti alcune settimane fa
Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Un nuovo gravissimo attacco all’imprenditoria agricola con altri 200 ulivi barbaramente tagliati con una motosega, completando l’opera dopo averne segati 487, dello stesso oliveto giovane trapiantato appena 4 anni fa a Molfetta, ormai falcidiato. Coldiretti Puglia chiede un presidio intensificato delle forze dell’ordine per salvaguardare quanto rimane e prevenire ulteriori atti criminali, esprimendo fortissima vicinanza all’imprenditore olivicolo presidente di Coldiretti Molfetta, Mauro De Ruvo, che sta subendo un attacco senza precedenti. La quotidianità degli imprenditori è ormai costantemente minacciata, con i raid che si susseguono da anni, costringendo gli agricoltori a vigilare anche di notte, mentre episodi analoghi si registrano in pieno giorno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche: Molfetta, criminalità: tagliati brutalmente 487 ulivi Coldiretti Puglia
Leggi anche: Molfetta, criminalità: tagliati brutalmente 487 ulivi Coldiretti Puglia
Molfetta, criminalità: altri duecento ulivi brutalmente tagliati Strage di alberi dopo i 487 distrutti alcune settimane fa - Un nuovo gravissimo attacco all’imprenditoria agricola con altri 200 ulivi barbaramente tagliati con una motosega, completando l’opera dopo averne segati 487, dello stesso oliveto giovane trapiantato ... noinotizie.it
Devastato un giovane uliveto a Molfetta, Coldiretti denuncia: “Agricoltura pugliese sotto attacco” - Un intero uliveto giovane, trapiantato appena quattro anni fa, con i suoi 487 ulivi, è stato ridotto a un campo devastato. baritoday.it
Molfetta, distrutto l’uliveto del presidente di Coldiretti De Ruvo: tagliati 487 ulivi giovani ulivi impiantati 4 anni fa - Un intero uliveto a Molfetta, nel Barese, è stato distrutto nei giorni scorsi dal taglio di 487 giovani alberi. msn.com
Telesveva. . +++ IL TG DI TELESVEVA +++ UCCISE LA MOGLIE CON A FORBICIATE: ORA LA PERIZIA PSICHIATRICA SUL MARITO REO CONFESSO - LAVORI NON IN REGOLA AL PORTO DI MOLFETTA, LA CORTE DEI CONTI CHIEDE RISARCIMENTO - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.