Modella ricattata per provino hot fatto con l'IA il video inviato ad amici e parenti | ma lei denuncia tutto

Una modella romana di 30 anni ha denunciato di essere stata vittima di ricatto dopo aver inviato un video, realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, in cui si mostrava in modo intimo. Il video è stato poi diffuso a amici e parenti, causando notevole disagio. La donna ha deciso di denunciare tutto alle autorità, contestando tentata estorsione e revenge porn.

Roma, modella fatta spogliare per un provino. Poi il ricatto: «Io in un video hot creato con l’IA» - Era convinta di partecipare a un casting organizzato da un’agenzia che la avrebbe potuta inserire nel circuito dei grandi brand. ilmessaggero.it

