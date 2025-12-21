Modella ricattata per provino hot fatto con l'IA il video inviato ad amici e parenti | ma lei denuncia tutto
Una modella romana di 30 anni ha denunciato di essere stata vittima di ricatto dopo aver inviato un video, realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, in cui si mostrava in modo intimo. Il video è stato poi diffuso a amici e parenti, causando notevole disagio. La donna ha deciso di denunciare tutto alle autorità, contestando tentata estorsione e revenge porn.
Modella romana 30enne ricattata con provino hot modificato con l'IA. Sporta denuncia per tentata estorsione e revenge porn. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Roma, viene contattata per un casting ma scopre che con il suo provino viene creato un video hard con l’IA. La richiesta di soldi e la denuncia
Leggi anche: Stefano De Martino ad Affari Tuoi scherza con la pacchista, lei: “Avevo fatto il provino per La Ruota della Fortuna”
Roma, modella fatta spogliare per un provino e poi il ricatto. «Io in un video hot creato con l’IA»; Slot machine truccate a Soverato, oltre 1 milione di euro sequestrati a un imprenditore.
Modella ricattata per provino hot fatto con l’IA, il video inviato ad amici e parenti: ma lei denuncia tutto - Modella romana 30enne ricattata con provino hot modificato con l’IA. fanpage.it
Roma, modella fatta spogliare per un provino. Poi il ricatto: «Io in un video hot creato con l’IA» - Era convinta di partecipare a un casting organizzato da un’agenzia che la avrebbe potuta inserire nel circuito dei grandi brand. ilmessaggero.it
Helena Prestes difende Alfonso Signorini, al centro della bufera mediatica scatenata dalle accuse mosse da Fabrizio Corona su alcuni rapporti con ex concorrenti del GF Vip. L’ex gieffina e modella brasiliana invita gli utenti social a rispettarlo: “Non c’è nessun - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.