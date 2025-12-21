Miyama nasce nel 2010 come uno dei primi ristoranti giapponesi nella zona di San Siro. Nel corso degli anni, ha saputo rinnovarsi attraverso idee innovative e un restyling accurato, mantenendo sempre alta la qualità e l’attenzione al dettaglio. Per il Capodanno, il locale propone un’esperienza culinaria autentica e curata, perché qui ogni piatto è pensato per valorizzare la tradizione. Miyama, una storia d’amore. Le idee, il restyling, il Capodanno

Quando nel 2010 hanno aperto, il loro ristorante giapponese era uno dei primi nella zona di San Siro. In pochi mesi sono diventati un indirizzo di riferimento per gli amanti della cucina nipponica e, negli anni successivi, anche il proliferare di “All you can eat“ non li ha messi in difficoltà. Loro sono Cristina Hu, 43 anni, e il marito Daniele Zhang di 42 anni, titolari del Miyama, una vera e propria “sushi house” su due piani dove si possono mangiare specialità sia nella conosciuta versione dei crudi, sia in quella meno nota dei piatti cotti. Cristina e Daniele si conoscono da quasi trent’anni, si sono spostati nel 2009 e l’anno dopo hanno inaugurato Miyama, un progetto di vita e sogno imprenditoriale comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Miyama, una storia d’amore. Le idee, il restyling, il Capodanno: "Qui ogni piatto è pensato"

Leggi anche: Marisa Passera: «Ogni piatto delle mie nonne è un messaggio d'amore. Quando sono triste mi faccio il ragù»

Leggi anche: 4 ristoranti di Alessandro Borghese a Carpi. “Qui ogni piatto racconta sapori sinceri e tradizioni antiche”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nei giorni che accompagnano il Natale, quando le sere diventano più intime, Miyama apre uno spazio di quiete e meraviglia Un percorso di degustazione giapponese, fatto di gesti precisi e sapori nitidi, dove l’eccellenza delle materie prime guida l’esperien - facebook.com facebook