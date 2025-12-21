Due incendi in un giorno sono divampati un edificio situato in via dei Banchi Nuovi, nel centro di Roma. Il primo si è propagato nella mattinata di sabato 20 dicembre, con una donna che è rimasta intossicata. L'altro nella notte di domenica 21 dicembre, intorno all'una.Palazzo evacuatoIn. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Mistero a Roma: due incendi in 24 ore nello stesso palazzo

